«أبو راص»: إجراء الانتخابات يعتمد على قدراتنا كجراحين ماهرين قادرين على استئصال الورم

قالت النائبة المنشقة، ربيعة أبو راص، إن انطلاق جلسات اختيار السلطة التنفيذية لتوحيد المؤسسات وعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بمثابة عقد سياسي جديد يعتمد نجاحه على قدرة السلطة التنفيذية على اتخاذ المواقف الحازمة تجاه الأزمات المالية والعسكرية والأمنية والتدخلات الأجنبية والخارجين عن القانون والمغتصبين لموارد الدولة بسلطة السلاح وتهديد مصادر المياه والموارد الطبيعية وممارسة العنف والانقلاب على الشرعية، وفق قولها.

أضافت “أبو راص” في تدوينة على حسابها بـ”فيسبوك” اليوم: “كل هذا يعتمد على قدرتنا في اختيار رجال وعقول وجراحين ماهرين لديهم القدرة على استئصال ورم الأزمات من جذوره وتحويله لقانون ودستور وأمن واقتصاد وديمقراطية وحقوق وحريات واحترام الكيان البشري إنسانيًا” على حد تعبيرها.