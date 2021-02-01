مركز الأرصاد يطمئن الصيادين: لا توجد تحذيرات بحرية

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية، في نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي، اليوم الاثنين، عدم وجود تحذيرات بحرية للصيادين.

ففي منطقة الساحل من رأس أجدير إلى سرت الساحل من رأس أجدير إلى سرت ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم مع احتمال لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة والريح باش إلى شرش ســرعته مــا بــين (05 – 20) عقدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50–1.50) متر.

وسيكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ودرجة حرارة سطح البحر (16-18) مْ والرؤيـة جيدة.

أما على منطقة الساحل من رأس لانوف إلى طبرق السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة على شحات مع سقوط أمطار خفيفة هدا اليوم وريح شرش الى باش سرعته ما بــين (05 – 20) عقدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 –1.50) متر.

والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ودرجة حرارة سطح البحر (18-20) مْ والرؤيـة جيدة وتكون متوسطة على شحات أثناء المطر.

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