أسبوع حاسم في تاريخ الأزمة الليبية

يعتبر هذا الأسبوع حاسما في خطوة عملاقة وهامة نحو حل الأزمة الليبية وتتويجا أوليا للمشاورات الجادة التي خاضها الفرقاء الليبيون، إذا من المنتظر أن يؤدي الحوار الليبي المنعقد بسويسرا إلى تشكيل مجلس الرئاسة بحلول 5 فبراير.

يجتمع المشاركون في الحوار الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا اليوم الإثنين، لاختيار رئيس وزراء جديد ومجلس رئاسي، يكونان مسؤولين عن ضمان المرحلة الانتقالية إلى حين انتخابات 24 ديسمبر.

وقد انطلقت أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي، منذ صباح اليوم، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز. حيث أكدت وليامز أن “الوصول إلى ما وصلنا إليه وتحقيق هذا التقدم في الحوار السياسي رحلة شاقة محفوفة بالتحديات”.

كما أثنت وليامز على التقدم المهم الذي أحرزه المندوبون الليبيون “نحو تلبية تطلعات ومطالب الشعب الليبي في رؤية ليبيا موحدة وذات سيادة، ومن أجل استعادة الديمقراطية والالتزام الحقيقي بالمصالحة الوطنية بالقول والفعل، ومن أجل عودة جميع النازحين ومن هم في الخارج، ومن أجل تجديد شرعية مؤسساتكم والحاجة إلى تقديم الخدمات الأساسية لشعبكم”.

و كان المندوبون الليبيون قد توصلوا إلى اتفاق على تنظيم “انتخابات وطنية” في 24 ديسمبر خلال لقاء تونس في نوفمبر2020، والذي لاقى ترحيبا محليا ودوليا واسعا. وهو ما ما دفع بالمشاورات إلى حدها الأقصى لتختتم بترشيحات سلطة تنفيذية انتقالية تمهد لديموقراطية حقيقية ودائمة في ليبيا.

وأمام المندوبين الليبيين البالغ عددهم 75 شخصا من كافة الأطراف مهلة حتى يوم الجمعة لترشيح هذه الشخصيات من قائمة تضم 45 مرشحا بينهم 3 سيدات. يتألف المجلس الرئاسي من ثلاثة أعضاء يساعدهم نائبان يجب أن يقع اختيارهم من مناطق البلاد الثلاث.

من بين رؤساء الوزراء البالغ المترشحين والبالغ عددهم 21، هناك 13 من إقليم طرابلس في غرب البلاد. وتضم القائمة كل من وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي علي عبد السلام باشاغا وأحمد عمر أحمد أمعيتيق، رئيس الوزراء الليبي السابق (2014).

بينما تضم قائمة المترشحين للمجلس الرئاسي 24 شخصا من بينهم وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قويدر. كما تضم كلتا القائمتين أسماء بارزة في الساحة الليبية.

ومنذ وقف الإعلان عن وقف تام لإطلاق النار أخذت المشاورات منعرجا جديدا هاما نحو إرساء الحل السياسي، إذا يعقد الليبيون على ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف بسويسرا أمالا كثيرة في تمهيد الطريق نحو ليبيا ديمقراطية جديدة ووضع حد نهائي للصراعات التي أنهكت البلاد والعباد حيث دفع المواطن الليبي فاتورة الصراعات باهضة جدا.