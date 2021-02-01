مستشفى الجلاء يطالب بتوفير العلاج للأطفال المصابين بكورونا وتوفير مقر لإيوائهم

طالب مدير لجنة مكافحة فيروس كورونا بمستشفى الجلاء للأطفال طرابلس “فيصل عبدالجواد”، بتوفير العلاج لشريحة الأطفال وإعطائهم الأولوية للاختبارات السريعة، داعيا لتوفير مقر لإيواء الأطفال المصابين بالفيروس

وأرجع عبدالجواد في تصريح صحفي مطالبته إلى عدم معرفة الأطباء المختصين بعلاج الأطفال إلى أين يوجهون المصابين منهم لتلقي العلاج، مؤكدا عدم وجود إحصائية رسمية للأطفال المصابين.

وأفاد عبد الجوار، أن أعداد الأطفال المصابين المسجلين حتى الآن ما بين 7 إلى 10 أطفال يعانون من مضاعفات كورونا

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