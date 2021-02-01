سفير ألمانيا: أعضاء ملتقى الحوار السياسي عليهم مسؤولية انتخاب حكومة موحدة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 February, 2021

أكد السفير الألماني لدى ليبيا أولفير افسيتا أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي لديهم فرصة وعليهم مسؤولية لانتخاب حكومة مؤقتة موحدة.

وقال السفير الألماني لدى ليبيا في تغريدة له بموقع “تويتر” “أخبار مشجعة للغاية لرؤية ملتقى الحوار السياسي الليبي ينعقد اليوم في جنيف، فالمندوبين الـ 75 لديهم الفرصة – وعليهم المسؤولية – لانتخاب حكومة مؤقتة موحدة” مضيفا “ندعم ونراقب هذا الأمر صحبة جميع أصدقاء ليبيا لتقديم نتيجة ناجحة”.

وانطلقت، بمدينة جنيف في سويسرا اليوم الإثنين، أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز.

وقالت ويليامز في كلمتها الافتتاحية للجلسات، إن الحوار يمهد لتوحيد المؤسسات الليبية وإجراء الانتخابات، وأن الشعب الليبي بحاجة إلى نجاح الجهود السياسية كما أكدت على أنه تم إحراز تقدمات كبيرة في طريق الديمقراطية في ليبيا، مشيرة إلى أن هناك فرصة كبيرة لاختيار سلطة ليبية تنفيذية موحدة.