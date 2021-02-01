أسعار العملات أمام الدينار في السوق الرسمية (الإثنين- أول فبراير 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الإثنين (الأول من فبراير 2021)، إذ بلغ متوسط سعر صرف الدولر 4.46 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.41 دينار، والجنيه الإسترليني 6.13 دينار بعد أن سجل أمس 6.11 دينار؛ فيما بلغت الليرة التركية 0.61 دينار، وفق الأسعار التي نشرها المصرف على موقعه الإلكتروني، اليوم.

وبالنسبة للعملات العربية، بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.18 دينار، والدرهم الإماراتي 1.21 دينار، والدينار التونسي 1.65 دينار ليبي، وهي الأسعار ذاتها المسجلة أمس الأحد.

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