معزب: لا توجد فرصة لاستمرار قيادات الأجهزة المستحدثة من قبل السراج في الحكومة الجديدة

عقب عضو ما يسمى بمجلس الدولة محمد معزب، على احتمالية استمرار قيادات الأجهزة التي استحدثها رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، قائلا إنه لا توجد فرصة لهذه المجموعات بالصمود في ظل انتقال الحكم لأي سلطة جديدة.

وأوضح معزب أن هذه الأجهزة الأمنية تم استحداثها لكنها لم تفعّل بعد، وقد يكون أحد أهداف تأسيسها هو محاولة تحصين قياداتها من المساءلة القانونية بشكل عام.

ويذكر أنه في سبتمبر الماضي عيّن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج قادة ميليشيات موالية له ومناهضة لوزير الداخلية بالحكومة فتحي باشاغا على رأس مؤسسات أمنية رسمية.

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