أعضاء ملتقى الحوار السياسي يرفضون ترشح شاغلي المناصب العليا للرئاسي والحكومة

أكد أعضاء ملتقى الحوار السياسي، اليوم الاثنين، أنه من خلال عرض الأسماء التي ترشحت المناصب السلطة التنفيذية بعضهم يشغل مناصب عليا في مؤسسات لا تجيز لهم لوائحها الداخلية الترشح لهذه المناصب المستهدفة.

وطالب أعضاء الملتقى، في بيان لهم، بضرورة استبعاد كافة المرشحين الذين يخالفون القوانين واللوائح الليبية التي تشدد على ضرورة الالتزام بخارطة الطريقة الصادرة عن الملتقى.

ونوه الأعضاء إلى وجود سوابق من هذا النوع يجب ألا يترتب عليها بأي حال من الأحوال شرعنة مثل هذه المخالفات الجسيمة.

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