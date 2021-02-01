المرشح سليمان عوض يستعرض برنامجه أمام أعضاء “ملتقى الحوار”

بدء ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف
ستيفاني وليامز من “حوار جنيف”: التقدم المحرز بعد اجتماع تونس كان كبيراً
وليامز: تلقينا أكثر من 1000 سؤال من الليبيين حول العملية الانتخابية جلها من شريحة الشباب
وليامز: هذا الأسبوع هناك فرصة لاختيار سلطة تنفيذية موحدة مهمتها السير بليبيا نحو الانتخابات
وليامز: تلقينا أكثر من 1000 سؤال من الليبيين حول العملية الانتخابية جلها من شريحة الشباب
وليامز: سنستمع اليوم للمرشحين وسيجيبون على الأسئلة التي طرحها الليبييون في جلسة الحوار التفاعلية
وليامز : سنبث على الهواء جلسات التفاعل المباشر مع المرشحين
وليامز: هذا الأسبوع هناك فرصة لاختيار سلطة تنفيذية موحدة مهمتها السير بليبيا نحو الانتخابات
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
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