السائح: المصالحة في ليبيا ملف شائك منذ العام 2011

قال المرشح للمجلس الرئاسي خالد السائح إن المجلس وحكومة الوحدة سيعملان على إنهاء الانقسامات والنهوض بالأوضاع قبيل عقد الانتخابات العامة في نهاية العام، مما يتطلب إنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية لنزع فتيل الحرب والوصول إلى سلام دائم.

وأشار السائح خلال كلمته إلى أنه سيعمل على دعم وتطوير وضع المؤسسة الوطنية للنفط، لأنها المصدر الرئيسي للإيرادات في الموازنة العامة، والتي تضررت نتيجة الإغلاقات النفطية خلال الفترة الماضية.

وحول المصالحة، قال السايح إنه «ملف شائك منذ العام 2011 وإلى الآن، توالت فيه العديد من النزاعات، وهناك انقسامات أكثر حدثت طوال الست سنوات الماضية»، مشيرا إلى أن ليبيا بحاجة إلى حزمة كافية من قوانين العدالة الانتقالية والعفو العام» في هذا الشأن.

وأكد السائح أهمية التناغم والتناسق بين «الرئاسي» والحكومة في تسوية بعض الملفات وتوحيد المؤسسات التنفيذية، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، التي نجحت في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وبشأن المسار الصحي، قال إنه «سيركز على توفير لقاح مضاد لفيروس كورونا للشعب الليبي»، مما يمكن من المشاركة الآمنة في الانتخابات.

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