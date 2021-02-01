تسجيل إصابة جديدة بكورونا وتعافي 5 مصابين في طبرق

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تعافي 5 مصابين من الفيروس، وفقا لبيان اللجنة الأخير رقم 110.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
السائح: المصالحة في ليبيا ملف شائك منذ العام 2011
تم النشر منذُ دقيقة واحدة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
المرشح سليمان عوض يستعرض برنامجه أمام أعضاء “ملتقى الحوار”
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
رشوان يحذر من تأثير المال الفاسد على اختيار السلطة الجديدة
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أعضاء ملتقى الحوار السياسي يرفضون ترشح شاغلي المناصب العليا للرئاسي والحكومة
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
أضف تعليقـك