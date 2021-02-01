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تسجيل إصابة جديدة بكورونا وتعافي 5 مصابين في طبرق

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تعافي 5 مصابين من الفيروس، وفقا لبيان اللجنة الأخير رقم 110.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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