تسجيل إصابة جديدة بكورونا وتعافي 5 مصابين في طبرق

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تعافي 5 مصابين من الفيروس، وفقا لبيان اللجنة الأخير رقم 110.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا