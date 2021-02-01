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كم نسبة ليبيا من مساحة الكرة الأرضية؟.. تقرير أممي يكشف الرقم

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة UNSD عن إحصاءات بيانية لترتيب دول العالم، حسب حصتها من سطح الأرض.

وتعدّ روسيا صاحبة الحصة الأكبر، إذ تبلغ نسبتها 3,35% من سطح الأرض، علمًا بأن مساحتها تبلغ 17,1 مليون كيلو متر مربع تقريبًا.

وفي المركز الثالث، تأتي كندا بنسبة 1,96% ثم الصين بنسبة 1,88% وتبلغ حصتهم معًا 7,2% من سطح الأرض.

لم ننس المركز الثاني، لكنه محجوز للقارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا التي مساحته 14 مليون كيلو متر مربع ونسبتها من سطح الأرض 2.74%.

وتصدرت الجزائر الدول العربية وحلّت في المركز 11 عالميًا، بنسبة 0,467% تليها السعودية في المركز 14 عالميًا بنسبة 0,421%، والسودان الثالثة عربيًا والـ 17 عالميًا بنسبة 0,365%.

أما ليبيا فقد احتلت المركز الرابع على المستوى العربي، و 18 عالميًا، حيث تبلغ مساحتها مليون و 750 ألف كيلو متر مربع بنسبة 0.345% من مساحة سطح الأرض.

وكانت سبع دول هي من تخطت نسبتها الـ1% وهي “روسيا، أنتاركتيكا، كندا، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل وأخيرًا أستراليا”.

يُشار إلى أن مساحة سطح الأرض تبلغ 510 ملايين كيلومتر، لكن 29,2% فقط من اليابسة، و70,8% عبارة عن مياه من محيطات وبحار.

 

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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