النمروش يناقش مع السفير البريطاني توسيع حجم التعاون العسكري

ناقش وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، صلاح الدين النمروش، اليوم الاثنين، مع السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون، الأوضاع الأمنية في ليبيا وآخر المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي.

جاء ذلك خلال استقبال النمروش لسفير المملكة المتحدة على رأس وفد ضم الملحق العسكري عقيد مارك بافن، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وأعرب النمروش عن أمله «في أن تقوم المملكة المتحدة بتوسيع حجم التعاون العسكري وخاصة المتعلق بتدريب القوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب وكذلك دعم الطب العسكري بمختلف البرامج التدريبية والأجهزة والمعدات».

من جانبه، ثمّن السفير البريطاني دور المؤسسات العسكرية والأمنية في إرساء الأمن والإستقرار في غرب البلاد، مؤكدا حرص بلاده لدعم الأمن و الإستقرار في كافة أرجاء ليبيا، على حد قول البيان.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا