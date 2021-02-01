وثيقة تكشف عن مطالب باستبعاد مرشّحي “التنفيذية” المُخالفين

طالب عدد من المشاركين في ملتقى الحوار السياسي باستبعاد كافة المترشحين لمناصب السلطة التنفيذية القادمة ممن يشغلون مناصب عليا في مؤسسات حالية، لا تُجيز لهم لوائحها الداخلية الترشّح لهذه المناصب.

ودعا المشاركون، عبر وثيقة حصلت “218” على نسخة منها، أعضاء ملتقى الحوار السياسي للعمل على استبعاد كافة المُرشّحين المخالفين للقوانين واللوائح الليبية، التي تُشدّد خارطة الطريق الصادرة عن الملتقى، على ضرورة الالتزام بها.

وشدّدت الوثيقة على أن وجود سوابق من هذا النوع؛ يجب ألا يترتب عليه بأي حال من الأحوال شرعنة مثل هذه المخالفات الجسيمة.

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