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وثيقة تكشف عن مطالب باستبعاد مرشّحي “التنفيذية” المُخالفين

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب عدد من المشاركين في ملتقى الحوار السياسي باستبعاد كافة المترشحين لمناصب السلطة التنفيذية القادمة ممن يشغلون مناصب عليا في مؤسسات حالية، لا تُجيز لهم لوائحها الداخلية الترشّح لهذه المناصب.

ودعا المشاركون، عبر وثيقة حصلت “218” على نسخة منها، أعضاء ملتقى الحوار السياسي للعمل على استبعاد كافة المُرشّحين المخالفين للقوانين واللوائح الليبية، التي تُشدّد خارطة الطريق الصادرة عن الملتقى، على ضرورة الالتزام بها.

وشدّدت الوثيقة على أن وجود سوابق من هذا النوع؛ يجب ألا يترتب عليه بأي حال من الأحوال شرعنة مثل هذه المخالفات الجسيمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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