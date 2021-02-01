المرشحة لرئاسة الحكومة إيمان الكشر: أولويتي توحيد الليبيين

قالت سيدة الأعمال إيمان الكشر إنها تسعى إلى تحقيق حلم وصول أول امرأة إلى تولّي منصب رئاسة الحكومة في ليبيا، بعدما انضمت إلى قائمة الشخصيات المتنافسة على هذا المنصب في السلطة التنفيذية المؤقتة.

وأضافت الكشر، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أنها ترشحت لهذا المنصب لتمثيل فئتي الشباب والمرأة باعتبارها أصغر مرشحة في القائمة.

وعن برنامجها السياسي، أوضحت المرشحة أن أولوياتها ستكون ضم كافة الأطراف المتنازعة وتوحيد صف الليبيين، إلى جانب الاستفتاء على الدستور الذي ترى أنه ولادة الدولة، والبدء في التجهيزات للترشحات المقبلة ودعم الشباب والأقليات كالأمازيغ والتبو.

ولفتت الكشر إلى أنها درست العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، وتدربت في مجلس النواب الأردني، كما درست في المعهد الدبلوماسي الأردني، وحصلت على دبلوم في الدبلوماسية وفض النزاعات، وهي مؤهلات ترى أنها تجعلها قادرة على تولي منصب قيادي في ليبيا.

ونوهت المرشحة إلى أنها تلقت ردود فعل إيجابية حول دعم السيدات منذ الإعلان عن اسمها في قائمة المرشحين لمنصب رئيس الحكومة، كما أنها مدعومة من بعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي.

وعبرت الكشر عن أن أملها من وراء هذا الترشح، تجاوز نظرة المجتمع الذكوري تجاه مشاركة المرأة في مواقع القرار السياسي، مؤكدة أنه آن الأوان للتوقف عن إقصاء المرأة، وإتاحة الفرصة أمامها للعب دور سياسي حقيقي وتولي مناصب قيادية.