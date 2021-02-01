شركة الواحة: إتمام اختبارات منظومة القياس بمجمع خزانات النفط الخام بالسدرة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 February, 2021

أعلنت شركة الواحة للنفط إتمام الإختبارات النهائية لمنظومة القياس بمجمع خزانات النفط الخام بالسدرة.

وأكدت شركة الواحة عبر مكتبها الإعلامي الإنتهاء من سلسلة الإختبارات الموقعية والنهائية لمنظومة القياس (Hybrid measurment System) والتي تم تدشينها على جميع الخزانات بحظيرة ميناء السدرة النفطي.

وأشارت الشركة إلى أن هذه المنظومة من أحدث منظومات القياس المعتمدة في دليل القياس الليبي ومعتمدة عالمياً ومن مهامها قياس الكميات المستلمة من حقول الشركة والمخزنة والمصدرة والتي تكون مرتبطة مباشرةً بغرفة التحكم الرئيسية وتعمل الآن بنجاح .

وبينت الشركة أن الاختبارات تمت بحضور مهندسي ومشغلي غرفة التحكم الرئيسية (حركة الزيت) وفريق من أخصائي الإدارة العامة للتفتيش والقياس بالمؤسسة الوطنية للنفط.

ولفتت الشركة إلى أن اختبارات منظومة القياس تأتي تأكيدا لحرص المؤسسة الوطنية للنفط على اعتماد طرق وأساليب قياس حديثة لضمان مواكبة التطورات المعاصرة لعمليات قياس النفط والتي تحرص شركة الواحة للنفط على مواكبتها.