ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ الجفرة |

01 February, 2021

نظمت جمعية الجيل الرابع لحقوق الانسان بمدينة زلة دورة تدريبية لربات البيوت حول السلامة المنزلية وكيفية التعامل مع حالات الطوارئ وغيرها .

استهدفت الدورة التي استمرت لمدة اسبوع اكثر من 25 متدربة من ربات البيوت من مختلف الفئات العمرية تلقين خلالها دروس ومحاضرات نظرية وعملية حول التعامل مع الحريق الفجائي داخل المنزل وطرق اخماده والسيطرة عليه وكذلك التعامل مع المعدات والاجهزة الكهربائية وعملية الانقاذ الاولى في حالة وجود اصابات .