خطة لتدريب الباحثين عن عمل في المناطق المجاورة للحقول النفطية

بحث وزير العمل والتأهيل، المهدي الأمين، بنود مسودة اتفاقية تعاون ثلاثية الأطراف بين “وزارة العمل والتأهيل والمؤسسة الوطنية للنفط والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة”.

جاء ذلك خلال الاجتماع التمهيدي، الذي عقد بالمركز الليبي الكوري.

وبحسب بيان الوزارة؛ فإن هذه الاتفاقية تهدفُ لدعم برامج المشروعات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة،ـ للباحثين عن فرص في المناطق المجاورة للحقول والموانئ النفطية.

وخلال الاجتماع، تم عرض بنود الاتفاقية فيما يتعلق بالمشروعات وطرق التمويل، حيثُ اتفق المجتمعون على تنفيذ البرنامج كخطوة أولى في مدينتيْ “جالو وأوباري”، وذلك من خلال تأسيس مراكز أعمال نموذجية، ومن ثمّ اختيار مجموعة من الشباب في المنطقتين وتدريبهم وتمويل مشروعاتهم.

وشارك في هذا الاجتماع، مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط المدير التنفيذي للشبكة الدولية لريادة الأعمال ليبيا ومدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة بوزارة الاقتصاد، ومدير إدارة التكوين والتدريب المهني المكلف بوزارة العمل، ومدير مكتب تقنية المعلومات ومدير مكتب الإعلام والتواصل.

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