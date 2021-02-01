النمروش يدعو بريطانيا لتوسيع حجم التعاون العسكري مع ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 February, 2021

أعرب وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش خلال لقائه السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون والملحق العسكري البريطاني عقيد مارك بافن عن أمله أن توسع المملكة المتحدة حجم التعاون العسكري مع ليبيا وخاصة المتعلق بتدريب القوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب وكذلك دعم الطب العسكري بمختلف البرامج التدريبية والأجهزة والمعدات.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق أن النمروش وسفير بريطانيا بحثا اليوم الاثنين خلال لقائهما بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس الأوضاع الأمنية في ليبيا وآخر المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي.

من جانبه ثمن السفير دور المؤسسات العسكرية والأمنية في استتباب الأمن والإستقرار في غرب البلاد، وأكد على حرص بلاده لدعم الأمن والإستقرار في كافة أرجاء ليبيا.