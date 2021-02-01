الثني يؤكد ضرورة الرفع من مستوى الخدمة بمركز طبرق الطبي

أكد رئيس الحكومة عبد الله الثني ضرورة الرفع من مستوى الخدمة بمركز طبرق الطبي، بما يعزز دوره في علاج المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده أمس مع مدير عام المركز فرج الجالي، بحث فيه الطرفان سير العمل بالمركز وأبرز المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تواجهه.

هذا وأصدر الثني تعليماته بمعالجة مشكلة الالتزامات المالية السابقة على المركز، إلى جانب صيانة شبكة الغاز، وتوفير مجموعة من المستلزمات والمواد الطبية اللازمة للعمل، مشددا على ضرورة توطين العلاج بالداخل وتوفير بعض الاستشاريين، كما منح الإذن للمركز باستئناف جراحات القسطرة التشخيصية والعلاجية للقلب.

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