العامة للكهرباء: استمرار الاعتداءات على خطوط الشبكة الكهربائية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء قيام مجموعة من اللصوص بالاعتداء على خط خويلد فرعية اللافي، وسرقة أسلاك ضغط عال بطول 700 متر، ما تسبب في فقد التغذية عن نحو 18 محولا و3 محطات أرضية بدائرة توزيع السواني في إدارة توزيع الجفارة.

العامة للكهرباء طالبت في منشور لها بضرورة وضع حد لهذه الظاهرة الغريبة، التي انتشرت في البلاد من قبل بعض اللصوص لتحقيق مصالح شخصية، وذلك لحماية مكونات الشبكة الكهربائية من هذا العبث الذي يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين لعدة أيام، ما يزيد من معاناة المواطن.

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