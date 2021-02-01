ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

01 February, 2021

تم صباح اليوم الإتنين ،وضع حجر الأساس لمركز التدريب المهني بتاورغاء بحضور وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني الدكتور “مهدي الأمين ” وبحضور رئيس الهيئة العامة للتقافة الاستاد “حسن أونيس” ،ورئيس وأعضاء المجلس المحلي ، ومدير وموظفي مكتب العمل والتأهيل بتاورغاء ، و رئيس وأعضاء مجلس الحكماء والشوري ، ولفيف من الأهالي المقيمين بتاورغاء .

حيث أكد وزير العمل والتأهيل علي سرعة البدا في تنفيد المشروع من أجل إتاحة فرصة التدريب في العديد من المجالات ،وشارك الوزير في حفل افتتاح المركب التقافي تاورغاء

وأكد رئيس المجلس المحلي علي ضرورة تنفيد المشاريع المهمة بتاورغاء من أجل تحقيق الاستقرار بتاورغاء . حفظ الله ليبيا