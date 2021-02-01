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المشري: يجب سحب الثقة من أي شخص يريد البقاء في منصبه بعد إجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال المرشح للمجلس الرئاسي رئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري إنه من الواجب إجراء الانتخابات في أسرع وقت وإنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات تشريعية ورئاسية، مشددا على أن هذا أمر مهم للغاية

وطالب المشري ، في كلمته أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف اليوم الإثنين، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأعضاء ملتقى الحوار السياسي بالتدخل كأطراف ضامنة لمنع الإخلال بخارطة الطريق الموضوعة للمرحلة الانتقالية، والتي تنتهي بإجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021.

وشدد المشري على أنه يجب سحب الشرعية والثقة من أي شخص يريد البقاء في منصبه بعد هذا التاريخ.

واعتبر المشري، أن الضمانة الأكبر لتجاوز المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر بنهاية ديسمبر المقبل هي الالتفاف حول المؤسسات القائمة، برغم أن هناك الكثير من الملاحظات عليها.

وشدد على ضرورة الاتصال بالمفوضية العليا للانتخابات لتذليل العقبات أمام اقتراع 24 ديسمبر، وكذلك التواصل مع وزارتي الداخلية والحكم المحلي؛ إضافة إلى العمل على حل مشاكل المواطن الخانقة مثل أزمة الكهرباء والسيولة.

كما نبه لأهمية إيجاد مصالحة حقيقية بين الليبيين تساعد على الذهاب للانتخابات، وعلاج المشاكل الفنية مثل الرقم الوطني ومشاكله، وضمان مشاركة أوسع للمرأة والشباب، لأن الانتخابات البلدية أو المحلية الأخيرة شهدت عزوفا منهم.

وأشار المشري، أنه سيقبل نتيجة التصويت من أعضاء الملتقى لاختيار المجلس الرئاسي والحكومة، أيا كان الفائز، داعيا إلى تكثيف اجتماعات لجنة الحوار السياسي من أجل مراقبة الحكومة المقبلة والمجلس الرئاسي.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • توضيح للراي العام المجتمع المدني وحكومة الوقاق الوطني:

    مع انه لا اعتبر ان الخبر صحيحا –
    لكن عملى ادارة المجتمع المدني الليبي والاعلامي المحافظة على خطوط التماس فالحوارات او طريفة الأسءلة التي تطرحها الأطراف الخارجية …..
    التي تتدخل بشكل لا يخدم المصلحة الوطنية او عن طريق تصحيح العمل الإعلامي ومراقبته أمنيا – لانه اداة تستخدم من جهة بعض الأطراف الغير معنية للتدخل في الشءون الدولة الليبية
    سواء
    أمنيا
    اجتماعيا
    اقتصاديا
    او دينيا او سياسيا ….
    لمحاولة الإيهام المطلق من بعض هذه الأطراف الغير معنية لنحكمهم الوهمي في شءون الدولة الليبية وما يخصها من شءون داخلية تخص أمنها الاجتماعي والمؤسساتي والديني والثقافي –
    – وحتى محاولة فرض تكوين انتخابات سلطات تنفيذية لا يقبلها الشعب الليبي الا بعد تفعيل القضاء الليبي الشرعي فيما يخض السيرة الذاتية للأفراد وتقييم أعمالهم من جهات ليبية محض –
    وترى الاصلح في إصلاح ما أفسدته ايادي المفسدين وقراراتهم التي سببت جراءم حرب داخل ليبيا على مدى عشر سنوات وليس بالوقت القصير –
    إذا كان الاداء الحكومي الحالي يتوافق مع الاصلاح التنفيذي لا اعتقد ان الشعب الليبي ملزم عليه من اي جهة كانت بتغيير كل اطراف الحكومة الحالية اذا قدمت اعمال تنفيذية ملموسة وتخدم المواطن والوطن بشكل يريده المواطن –
    وإذا كانت هناك اي اجتماعات تخص الليبيين فمن المهم بشكل او بأخر ان تكون هذه الاجتماعات او اللقاءات داخل القاعات في الارض الليبية , لاهمية ذلك حاصرا وتاريخا ومستقبلا وليبيا تتسع لجميع زوارها وضيوفها , اذا كانوا بالفعل يحترمون العمل الحكومي والامني والاداري والدولي لمؤسسات الدولة ومجتمعها المدني .
    الدولة الليبية لها الحرية في اختيار ما يصلح لها بعد المراجعة لتكوين علاقاتها مع اي دول خارجية فالعالم تحترم ألاعراف الدولية التي تخص شءونها المتعارف عليها في الإطار القانوني والتشريعي والامني والتخصصي الذي يتعلق بدولة ليبيا وحكومتهم الوطنية . ومجتمعهم المدني تاريخا او حاضرا او مستقبلا .

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