المشري: يجب سحب الثقة من أي شخص يريد البقاء في منصبه بعد إجراء الانتخابات

قال المرشح للمجلس الرئاسي رئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري إنه من الواجب إجراء الانتخابات في أسرع وقت وإنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات تشريعية ورئاسية، مشددا على أن هذا أمر مهم للغاية

وطالب المشري ، في كلمته أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف اليوم الإثنين، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأعضاء ملتقى الحوار السياسي بالتدخل كأطراف ضامنة لمنع الإخلال بخارطة الطريق الموضوعة للمرحلة الانتقالية، والتي تنتهي بإجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021.

وشدد المشري على أنه يجب سحب الشرعية والثقة من أي شخص يريد البقاء في منصبه بعد هذا التاريخ.

واعتبر المشري، أن الضمانة الأكبر لتجاوز المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر بنهاية ديسمبر المقبل هي الالتفاف حول المؤسسات القائمة، برغم أن هناك الكثير من الملاحظات عليها.

وشدد على ضرورة الاتصال بالمفوضية العليا للانتخابات لتذليل العقبات أمام اقتراع 24 ديسمبر، وكذلك التواصل مع وزارتي الداخلية والحكم المحلي؛ إضافة إلى العمل على حل مشاكل المواطن الخانقة مثل أزمة الكهرباء والسيولة.

كما نبه لأهمية إيجاد مصالحة حقيقية بين الليبيين تساعد على الذهاب للانتخابات، وعلاج المشاكل الفنية مثل الرقم الوطني ومشاكله، وضمان مشاركة أوسع للمرأة والشباب، لأن الانتخابات البلدية أو المحلية الأخيرة شهدت عزوفا منهم.

وأشار المشري، أنه سيقبل نتيجة التصويت من أعضاء الملتقى لاختيار المجلس الرئاسي والحكومة، أيا كان الفائز، داعيا إلى تكثيف اجتماعات لجنة الحوار السياسي من أجل مراقبة الحكومة المقبلة والمجلس الرئاسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24