الهنقاري يناقش مشكلة توقف علاوة منتسبي «حرس المنشأت» في زيارة للجهاز

استقبل رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد علي امحمد الديب، اليوم الإثنين، المستشار بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فتحي الهنقاري، لمناقشة مشاكل توقف العلاوة الحقلية لمنتسبي الجهاز، وغيرها من الأزمات المالية التي يعانون منها.

وقال الجهاز في بيان إن الهنقاري أكد خلال الزيارة أهمية الجهاز في «المحافظة على قوت الليبيين ودعم الاقتصاد الوطني». كما وجه التحية إلى «منتسبي الجهاز ورئيسه على مساعيهم في استمرار عمل المنشآت النفطية ليس بحراسة هذه المنشآت فقط، بل كذلك لدورهم الفعال في وقف الاغلاقات والاعتصامات بالحقول و الصمامات النفطية وخطوط الامتداد».

وتناولت الزيارة الصعوبات والمشاكل التي تواجه الجهاز وأسبابها وكذلك مناقشة توقف العلاوة الحقلية لمنتسبي الجهاز، فيما قال الهنقاري إنه «لا يوجد قرار رسمي بإيقاف العلاوة الحقلية، كما يتم متابعة الموضوع مع المجلس الرئاسي من خلال رفع مذكرة بهذا الشأن وحل الموضوع».

وأمس الأحد، استقبل جهاز حرس المنشآت النفطية علي امحمد الديب مسؤولين بوزارة المالية في حكومة الوفاق، لمناقشة الأسباب التي أدت إلى إعلان بعض منتسبي الجهاز الاعتصام وكيفية علاج هذه الأزمة، عبر حلول «العلاوة الحقلية والإعاشة والمرتبات وإحالة هذه الحلول إلى وزير المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت».

والأحد الماضي (24 يناير)، أغلق منتسبو جهاز حرس المنشآت النفطية ميناء الحريقة النفطي بطبرق، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم من قبل المؤسسة الوطنية للنفط. وفي أوائل يناير، أوقفت سرية الحريقة بطبرق التابعة للجهاز تصدير النفط من ميناء الحريقة أيضا، اعتراضا على توقف رواتب عناصر السرية منذ أكثر من سنة.

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