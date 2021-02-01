الصغير: باشاغا قد يغير قادة الأجهزة المستحدثة من قبل السراج لضمان ولائها له

عقب وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة حسن الصغير، اليوم الإثنين، على احتمالية استمرار الأجهزة التي استحدثها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، قائلا إنه من الوارد استمرارها حال مغادرة السراج لمنصبه.

وأوضح الصغير في تصريحات صحفية أن التخلص من قيادات هذه الأجهزة يتوقف على شخصية رئيس الحكومة الجديدة وقدرته على التصدي لها وقياداتها.

وقال الصغير إن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا المرشح لتولي رئاسة حكومة الوحدة الوطنية في حالة نجاحه، قد يُبقي على هذه الأجهزة مع تغيير مسؤوليها ليضمن ولاءها له.

وأشار الصغير إلى أن السراج كان يهدف من وراء هذه التعيينات هو ضمان استمراره في السلطة لحين إجراء الانتخابات العامة مع نهاية العام الجاري، خصوصاً إذا ما فشل ملتقى الحوار السياسي الراهن في إنهاء هذه المرحلة.

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