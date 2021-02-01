استئناف الرحلات الجوية بين مصراتة وبنغازي بعد 5 سنوات من التوقف

أعلن مطار مصراتة الدولي، الاثنين، استئناف رحلاته الجوية بين مصراتة وبنغازي بعد خمس سنوات من التوقف.

وأوضحت إدارة المطار، الخطوط الأفريقية ستنظم أنه اعتبارا من السابع من فبراير الجاري، الموافق الأحد المقبل، رحلة إلى صفاقس، وأخرى إلى سطنبول، تعقبها رحلة، الخميس بعد المقبل 11 فبراير، إلى اسطنبول وأخرى إلى بنغازي، وفق ما نشرته صفحة المطار على موقع فيسبوك.

كما أعلنت إدارة المطار أنه سيتم تسيير رحلات قريبا إلى سبها بالجنوب الليبي، وإلى مدينة الإسكندرية في مصر.



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