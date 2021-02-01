سفارة فرنسا: حان وقت التغيير لصالح وحدة ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 February, 2021

أكدت السفارة الفرنسية لدى ليبيا اليوم الاثنين أنه حان وقت التغيير لصالح وحدة ليبيا وسيادتها وازدهارها.

وقالت السفارة الفرنسية في تغريدة لها بموقع “تويتر” إنها تدعم بشكل كامل ملتقى الحوار السياسي المجتمع في جنيف لانتخاب سلطة تنفيذية جديدة موحدة مسؤولة عن قيادة ليبيا للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 مضيفة أنه حان وقت التغيير لصالح وحدة ليبيا وسيادتها وازدهارها.

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وانطلقت، بمدينة جنيف في سويسرا اليوم الإثنين، أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز.

وقالت ويليامز في كلمتها الافتتاحية للجلسات، إن الحوار يمهد لتوحيد المؤسسات الليبية وإجراء الانتخابات، وأن الشعب الليبي بحاجة إلى نجاح الجهود السياسية كما أكدت على أنه تم إحراز تقدمات كبيرة في طريق الديمقراطية في ليبيا، مشيرة إلى أن هناك فرصة كبيرة لاختيار سلطة ليبية تنفيذية موحدة.