التكبالي يحذر من مغبة تصادم قيادات المليشيات مع قيادات السلطة التنفيذية المقبلة

حذر عضو مجلس النواب على التكبالي، اليوم الإثنين، من مغبة تصادم قيادات الميليشيات الموالية لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج مع قيادات السلطة التنفيذية المقبلة، خصوصاً المنتمين منهم للغرب الليبي وفي مقدمتهم وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا والذي يعتمد على دعم ميليشيات مصراتة القوية.

وأوضح التكبالي أن التصادم بين الميليشيات المتصارعة على النفوذ ينذر بكارثة على الشعب الليبي، مشيرا إلى أن مسؤولية ذلك تقع على المبعوثة الأممية للدعم لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز المتعجلة في إنهاء ملف ليبيا بأي شكل.

وأشار التكبالي إلى أنه قد تبقى الميليشيات وتستمر صراعاتها على الأرض مستقبلاً، وربما تتطور لتصل إلى مرحلة التفجيرات التي تشهدها بعض دول المنطقة العربية.

ولفت التكبالي إلى أنه في مرحلة ما، وعند حدوث الاستقرار الحقيقي للدولة الليبية، لن تتم فقط محاسبة قيادات هذه الميليشيات لتورط أغلبها في جرائم جنائية وانخراطها في تجارة الهجرة غير المشروعة، لكن كل من تستر على هذه المخالفات سيحاكم أيضا لأنه هو الذي مكن لهم وعينهم ووضعهم في مراكز ومواقع أمنية رغم علمه الكامل بخلفياتهم وسجلهم كقيادات منفلتة ومتطرفة وعدم امتلاكهم لعلم أو خبرة”.

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