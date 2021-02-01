النمروش: سأوفر البيئة الآمنة للانتخابات

قال صلاح النمروش وزير دفاع حكومة الوفاق ومرشح المجلس الرئاسي، إنه سيعمل على توفير البيئة الآمنة للانتخابات بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية، وتعهد بتنفيذ مخرجات ملتقى الحوار السياسي، وفق قوله.

وقال النمروش في كلمته أمام ملتقى الحوار السياسي: “نحن على تواصل مع الجنائية الدولية لمعاقبة كل من اجرم في حق الليبيين وهذا مبدأ، وسيكون للقانون الكلمة العليا فيما يخص عودة النازحين والمهجرين” وفق قوله.

أضاف: “أنا مع المنهج الوسطي وليس لي أي توجه ديني وارفض التطرف بكل أشكاله، وسنسعى مع لجنة 5+5 ان تكون المناصب العليا في الجيش بعيدة عن الجهوية، ولن يكون للجهوية والحاصصة مكان خلال الفترة الانتقالية، كما أن تفعيل القضاء هو الحل فيما يخص كل قضايا المحتجزين قصرا وخارج نطاق القانون” على حد قوله.