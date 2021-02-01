تنظيم الأخوان الإرهابي دفع بمرشحين للرئاسي في كل أقاليم البلاد

أكد المحلل السياسي الليبي ناصف الفرجاني، اليوم الإثنين، أن تنظيم الإخوان الإرهابي له في كل إقليم مرشح، مشيرا إلى أن بعضهم أعضاء في ما يسمى بمجلس الدولة.

وأوضح الفرجاني أن تيار الإسلام السياسي “تنظيم الإخوان الإرهابي” دفع بعدد أكبر من المرشحين ممن تتوفر فيهم شروط الانتماء لكل إقليم والولاء للتنظيم، حتى من باب المساومة لأن كثرة العدد ستربك العملية وتخلط الأوراق وتجعل الترتيبات أمرًا صعبًا.

وقال الفرجاني أن هذا التصرف يهدف إلي السعي وراء المصالح الشخصية وتنافسًا جهويًا بين الأقاليم وداخل كل إقليم، ما أسقط كل الاعتبارات الوطنية لدى أغلب المتقدمين، حتى وصل الأمر إلى خرق القانون من أعلى سلطة قضائية بترشح محمد الحافي رئيس المجلس الأعلى للقضاء دون أن يستقيل، وترشح آمر ما يسمى بالمنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي لمنصب الرئاسي دون أن يستقيل من المهام العسكرية.

وأضاف الفرجاني أن هناك حالة من عدم الثقة بين التيارات السياسية من استغلال المناصب في تعزيز نفوذهم أو تصفية الحسابات مع التيارات الأخرى، وخاصة فيما يتعلق ببعض المناصب وأهمها قيادة الجيش، فضلًا عن ترسخ مفهوم الغنيمة ومناخات الفساد وغياب المحاسبة.

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