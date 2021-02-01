المريمي: اختيار رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة ليس مقيدا بقوانين الانتخاب

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية(خاص) |

01 February, 2021

رد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي على الانتقادات المثارة بشأن ترشح شخصيات لمنصبي رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة دون تقديم الاستقالة من مناصبهم القيادية في البلاد قائلا إن اختيار من يتولون هذه المناصب ليس مقيدا بقوانين الانتخاب

وقال المريمي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن أعضاء ملتقى الحوار هم من سيتولون عملية الاختيار بين المرشحين مشددا على أن أعضاء الملتقى غير منتخبين وإنما شكلتهم البعثة الأممية لتحقيق التوفيق بين الليبيين في هذه المرحلة وبالتالي فإن هذه العملية ليس لها ضابط قانوني وإنما الضابط هو الالتزام الأدبي والأخلاقي تجاه الوطن.

وأضاف المريمي “أعتقد أن اختيار من سيتولى رئاسة المجلس الرئاسي والحكومة ليس مقيدا بقوانين الانتخابات التي تقرها بعض اللوائح لأن السلطة الجديدة وظيفتها التمهيد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم وتحقيق المصالحة الوطنية”

وأشار المريمي إلى أن شرط الاستقالة قبل الترشح لمنصب قيادي يطلب عندما تكون هناك انتخابات عامة وفقا للقوانين النافذة والتي من بينها أنه لا يجوز اختيار أي مسؤول ما لم يقدم استقالته من عمله إذا كان يتولى منصبا سياديا لكن الاختيار الآن بشأن المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة لا يقوم على الانتخابات وإنما على اختيارات توافقية