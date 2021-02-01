صالح يلتقي المكونات الاجتماعية لمنتدى أبناء الجنوب في برقة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 February, 2021

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مدينة القبة بوفد المكونات الاجتماعية لمنتدى أبناء الجنوب في برقة والمتمثلة في قبائل التبو والطوارق وأولاد سليمان والمحاميد والحساونة .

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن الوفد عبر عن دعمه الكامل لترشح صالح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي في الفترة القادمة مثمنا جهوده في سبيل إيجاد الحلول المناسبة للقضية الليبية عبر المبادرة التي قدمها للمجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية والتي ساهمت بشكل كبير في تهدئة الأوضاع في البلاد، كما ثمن الوفد وقوف صالح إلى جانب الجيش الليبي .

وأكد وفد المكونات الاجتماعية لمنتدى أبناء الجنوب في برقة أن هذه المكونات دفعت بأبنائها وساهمت في محاربة الإرهاب وقدمت في سبيل ذلك قوافل من الشهداء وعدد كبير من الجرحى والذين يعانون قلة الاهتمام وعدم تلقي العلاج المناسب حتى الآن، مؤكدين وقوفهم في كافة المحافل والساحات والميادين الداعمة للجيش ومجلس النواب.