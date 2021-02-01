“البريقة لتسويق النفط” تبحث إمكانية زيادة كميات الإنتاج لزيت “الثريا”

بحث رئيس لجنة الإدارة بشركة “البريقة لتسويق النفط”، إبراهيم أبوبريدعة، إمكانية زيادة الإنتاج لزيت الثريا، ووضع برنامج لتوزيع الكميات على المنطقة الشرقية.

جاء ذلك خلال اجتماع، عقده أبوبريدعة مع عضو لجنة الإدارة للتزويد والنقل البحري، ومدير عام الإدارة العامة للتجارية، ومدير عام الإدارة العامة للتزويد والنقل البحري.

وبحث المجتمعون، آلية سحب وتخزين زيت محركات البنزين الثريا 20/ 50 الذي تم إنتاجه في مصنع خلط الزيوت التابع لشركة الزاوية لتكرير النفط، وسبل توزيعه على كافة المناطق بليبيا، وذلك بعد استئناف الشركة لإنتاج الزيوت المعدنية لمحركات البنزين، وبمختلف العبوات المطابقة للمواصفات القياسية.

يذكر أن شركة “البريقة لتسويق النفط” كانت قد باشرت في وقت سابق، سحب واستلام الكميات المجدولة من منتجات زيوت المحركات، وتوزيعها على المحطات التابعة لها والموزعين المعتمدين لديها.

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