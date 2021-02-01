الليبية للاستثمار تحث على ضرورة توحيد السياسات الاستثمارية والخطة الاستراتيجية للعام 2021

عقد مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، سلسلة اجتماعات للسنة المالية 2021، اليوم الاثنين، مع المحافظ الاستثمارية المملوكة للمؤسسة والمتمثلة في محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى وذلك بحضور مجالس إدارة المحافظ والمدراء العامين.

وتمحورت الاجتماعات حول نشاط المحفظة وأهم الأعمال المنجزة، وما تم تنفيذه لإنهاء حالة تضارب المصالح وفق النظام الأساسي المعدل، بالإضافة إلى الموقف من الإجراءات المتخذة من قبل المحفظة لتنفيذ تعليمات وقرارت المؤسسة، وما قامت به المحفظة حيال نتائج الدراسة التحليلية على إثر جائحة كورونا على المؤسسة والجهات التابعة، فضلاً عن أهم الإجراءات المتخذة للتواصل مع لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات والنتائج المحققة، وموقف عن الإجراءات المتخذة بشأن شركة لاب موريشيوس، و موقف عن آخر المستجدات بشأن مكتب المحفظة بالأردن.

وخلصت الاجتماعات لجملة من التوصيات وآليات ناجحة لمعالجة المشاكل و المختنقات القائمة، كما أكد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار على ضرورة توحيد السياسات الاستثمارية والخطة الاستراتيجية للعام 2021م، وحث جميع الشركات التابعة للمؤسسة بالاستمرار في التعاون مع لجنة العقوبات ولجنة الخبراء.

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