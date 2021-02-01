اللواء المحجوب: المرحلة الثانية من مشروع توزيع الشتلات تستهدف سرت وسبها

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، اليوم الإثنين، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى في توزيع الشتلات على مناطق الجبل والساحل بالمنطقة الشرقية.

وأكد المحجوب في تصريحات لقناة “ليبيا الحدث”، رصدتها “الساعة 24″، البدء في المرحلة الثانية من توزيع الشتلات خلال الأيام المقبلة، والتي ستستهدف بلدية سرت وسبها.

وأضاف: “بدأنا بحوالي ١٠٠ ألف شجرة، نتمنى أن ننجز النصف مليون شجرة خلال الفترة المقبلة”.

وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي إلى أن هذا المشروع الإستراتيجي لقى ترحيبا واسعا من المواطنين بكافة المدن والبلديات لما يعود بالنفع عليهم، لافتا إلى أنه تم توزيع عدد من الشتلات مجانا وفقا للأوامر العليا.

وأكد المحجوب أن هذه الحملة شارك فيها العديد من الإدارات العسكرية والجمعيات الأهلية بعد صدور تعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لتطوير الغطاء النباتي لمحاربة ظاهرة التصحر.