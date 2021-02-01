صالح يتعهد بالحفاظ على استقلال القضاء ودعم الأجهزة الأمنية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 February, 2021

تعهد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالمحافظة على استقلال القضاء ودعم الأجهزة الأمنية في البلاد.

وقال صالح خلال كلمته أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي إن استقلال الجهاز القضائي هو الضامن لحرية الانسان مبينا أن أول أهدافه هي دعم القضاء والأجهزة الامنية حيث لا يجوز حبس أي انسان إلا بموجب القانون.

وأضاف صالح “إذا وصلنا لتكوين سلطة واحدة فلن نسمح بالمساس بكرامة المواطن” مشددا على رفض استيفاء الحق بالذات وعلى دور الإعلام الذي يفترض به أن يكف عن التشهير.

وتحدث صالح عن الاتفاق السياسي مؤكدا أن عليه بعض الملاحظات حيث لم يعتمد من مجلس النواب كما لم يضمن في الإعلان الدستوري كما أن رئيس المجلس الرئاسي لم يرشح من مجلسي النواب والدولة بالإضافة لرفض حكومة الوفاق مرتين من قبل مجلس النواب مضيفا أن المتعارف عليه أنه عندما ترفض الحكومة مرتين من مجلس النواب يجب أن تستبدل .

وأجاب صالح عن سؤال حول كيف سيبني جسور التواصل مع الغرب بالقول إن الليبيين نسيج اجتماعي واحد مضيفا سنسير ببلادنا صفا واحدا ونطوي صفحة الماضي