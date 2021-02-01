عقيلة صالح من جنيف: توحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية أولوياتي

قال المرشح لعضوية المجلس الرئاسي عقيلة صالح، إنه يتعهد بالالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن والاجتماعات الدولية ومخرجات لجنة الحوار السياسي الليبي.

وأضاف في ملتقى الحوار بجنيف، اليوم الاثنين، إنه يتعهد بالالتزام أمام الليبيين والعالم بما يتفق عليه، موضحا أن أولوياته هي توحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية.

وتابع: ترشحت كنائب لأن لائحة المجلس تحظر الجمع بين منصبين ولا تحظر الترشح لمنصب تنفيذي، وأضاف: نؤكد على التزامنا بإقامة الانتخابات في موعدها إذا توفرت الظروف اللازمة



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