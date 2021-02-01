بسبب غلاء أسعار الدقيق.. مخابز سبها توقف عملها وسط مناشدات للمسؤولين بالتدخل

أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن مخابز بلدية سبها قررت إيقاف العمل في كافة المناطق بالبلدية، اعتبارًا من اليوم؛ بسبب غلاء أسعار الدقيق.

وأوضحت المصادر، أن قنطار دقيق القمح وصل إلى 250 دينارًا، فضلاً عن غلاء أسعار المكوّنات الأساسية مثل الزيت والسكر، وزيادة أجور اليد العاملة.

وذكر أصحاب المخابز أنهم لا يحصلون على الكميات الكافية من مادة الديزل، ويضطرون إلى شرائها من السوق الموازية بأسعار مكلفة تصل إلى ستة دينارات للتر.

وأشار أصحاب المخابر إلى أن مخططات المنطقة الشرقية من مادة الديزل تصل إلى أربعة آلاف لتر لكل مخبز، وهي متوفرة بصورة دورية ومستمرة، بينما تبلغ الكمية المخصص لبلدية سبها فقط ثلاثة آلاف لتر، وتصل إلى مستودع سبها النفطي الكمية كاملة، ولكنها لا تمنح المخابز إلا ألف لتر فقط، وبصورة متقطعة.

وناشد أصحاب المخابز النائب العام وآمر المنطقة سبها العسكرية، وعميد البلدية، إلى جانب هيئة الرقابة الإدارية وهيئة الرقابة على الأغذية والأدوية، ومراقبة اقتصاد سبها، وشركة البريقة؛ ضرورة التدخُّل وإيجاد الحلول المناسبة.

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