البلعزي يشدد على ضرورة الالتزام بموعد إجراء الانتخابات التي ستنتج السلطة الشرعية القادمة

أكد المرشح لعضوية المجلس الرئاسي الجديد عبدالرحمن البلعزي، اليوم الإثنين، تأييده لمخرجات مؤتمر برلين الرامية إلى إخراج كافة القوات الأجنبية من ليبيا، وحظر توريد الأسلحة إلى البلاد.

وأشار خلال مشاركته في حوار جنيف، إلى ضرورة الالتزام بموعد إجراء الانتخابات التي ستنتج السلطة الشرعية القادمة.

وشدد على أنه سيمضي قدما لتوحيد جهود كافة الأطراف الفاعلة، من النخب السياسية والمجتمع المدني، للتوافق على ميثاق شامل وملزم للسلم الأهلي، مؤكدا أنه سيعمل من أجل التواصل المستمر مع الحكومة، وبدعمها وبخطط مدروسة لتسهيل عملها، وتوفير الخدمات الضرورية، وبسط الأمن والإصلاحات الاقتصادية.

وأعرب البلعزي عن دعمه لجهود اللجنة العسكرية (5+5)، مشددا على أنه يأمل أن ينتج (الملتقى) سلطة تحظى بأكبر قدر من الدعم الداخلي والخارجي.

وتابع البلعزي أنه يعلن بوضوح الانحياز التام للشعب لإنجاز المصالحة الوطنية والتمتع بخيرات بلاده.

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