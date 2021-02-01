السفارة الفرنسية لدى ليبيا: ندعم انتخاب سلطة تنفيذية جديدة تقود البلاد للانتخابات الوطنية

قالت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، اليوم الاثنين، إنه حان وقت التغيير لصالح وحدة ليبيا وسيادتها وازدهارها، مؤكدة أنها تدعم بشكل كامل ملتقى الحوار السياسي المجتمع في جنيف لانتخاب سلطة تنفيذية جديدة موحدة مسؤولة عن قيادة ليبيا للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 مضيفة أنه حان وقت التغيير لصالح وحدة ليبيا وسيادتها وازدهارها.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، إن الحوار يمهد لتوحيد المؤسسات الليبية وإجراء الانتخابات، وأن الشعب الليبي بحاجة إلى نجاح الجهود السياسية كما أكدت على أنه تم إحراز تقدمات كبيرة في طريق الديمقراطية في ليبيا، مشيرة إلى أن هناك فرصة كبيرة لاختيار سلطة ليبية تنفيذية موحدة.

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