وفد قبائل التبو والطوارق يعلن دعم ترشح عقيلة صالح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي

التقى رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” يوم أمس في مدينة القبة بوفد المكونات الاجتماعية لمنتدى أبناء الجنوب في برقة والمتمثلة في قبائل التبو والطوارق وأولاد سليمان والمحاميد والحساونة .

وثمن الوفد المجهودات الجبارة التي يبذلها في سبيل إيجاد الحلول المناسبة للقضية الليبية عبر المبادرة الحكيمة التي قدمها للمجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية والتي ساهمت بشكل كبير في تهدئة الأوضاع في البلاد، كما ثمن الوفد وقوف فخامة رئيس مجلس النواب إلى جانب الجيش الليبي .

وأكد وفد المكونات الاجتماعية لمنتدى أبناء الجنوب في برقة دعمه الكامل لترشح رئيس مجلس النواب لمنصب رئيس المجلس الرئاسي في الفترة القادمة متمنيين له النجاح والتوفيق .

وقال وفد المكونات الاجتماعية لمنتدى أبناء الجنوب في برقة أن هذه المكونات دفعت بأبنائها وساهمت في محاربة الإرهاب وقدمت في سبيل ذلك قوافل من الشهداء وعدد كبير من الجرحى والذين يعانون قلة الاهتمام وعدم تلقي العلاج المناسب حتى الآن، مؤكدين وقوفهم في كافة المحافل والساحات والميادين الداعمة للجيش ومجلس النواب المنتخب من الشعب وبأنهم مستمرين في الدفاع عن الوطن ودعم كل المبادرات الوطنية التي تصدر عن الشرفاء من أبناء الوطن الذين يضعون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وعبر الوفد في نهاية اللقاء عن شكره وتقديره لشخص رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” لإتاحته فرصة اللقاء بفخامته، داعين الله عز وجل أن يمن على البلاد بالأمن والاستقرار.