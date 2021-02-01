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إحصاءات الأمم المتحدة تكشف عن حجم ليبيا بالنسبة لمساحة الكرة الأرضية

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

كشفت شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة UNSD عن إحصاءات بيانية لترتيب دول العالم، حسب حصتها من سطح الأرض، حيث تعدّ روسيا صاحبة الحصة الأكبر، إذ تبلغ نسبتها 3,35% من سطح الأرض، علمًا بأن مساحتها تبلغ 17,1 مليون كيلو متر مربع تقريبًا.

وفي المركز الثالث، تأتي كندا بنسبة 1,96% ثم الصين بنسبة 1,88% وتبلغ حصتهم معًا 7,2% من سطح الأرض، أما المركز الثاني، فهو محجوز للقارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا التي مساحته 14 مليون كيلو متر مربع ونسبتها من سطح الأرض 2.74%.

وتصدرت الجزائر الدول العربية وحلّت في المركز 11 عالميًا، بنسبة 0,467% تليها السعودية في المركز 14 عالميًا بنسبة 0,421%، والسودان الثالثة عربيًا والـ 17 عالميًا بنسبة 0,365%.

أما ليبيا فقد احتلت المركز الرابع على المستوى العربي، و 18 عالميًا، حيث تبلغ مساحتها مليون و 750 ألف كيلو متر مربع بنسبة 0.345% من مساحة سطح الأرض.

وكانت سبع دول هي من تخطت نسبتها الـ1% وهي “روسيا، أنتاركتيكا، كندا، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل وأخيرًا أستراليا”.

يذكر أن مساحة سطح الأرض تبلغ 510 ملايين كيلومتر، لكن 29,2% فقط من اليابسة، و70,8% عبارة عن مياه من محيطات وبحار.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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