ليبيا رابعة عربياً و18 عالمياً من حيث المساحة

تبلغ مساحة سطح الأرض 510 ملايين كيلو متراً مربعاً، لكن 29.2% منها فقط يابسة، و70.8% عبارة عن مياه من محيطات وبحار.

وكشفت عنها إحصاءات بيانية لشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة UNSD لترتيب دول العالم حسب حصتها من سطح الأرض.

وتُعد روسيا صاحبة الحصة الأكبر، إذ تبلغ نسبتها 3.35% من سطح الأرض، علمًا أن مساحتها تبلغ 17.1 مليون كيلو متر مربع تقريبًا.

وفي المركز الثالث تأتي كندا بنسبة 1.96% ثم الصين بنسبة 1.88% وتبلغ حصتهم معًا 7.2% من سطح الأرض.

لم ننس المركز الثاني، لكنه محجوز للقارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا التي تبلغ مساحتها 14 مليون كيلومتر مربع ونسبتها من سطح الأرض 2.74%.

وتصدّرت الجزائر الدول العربية وحلّت في المركز 11 عالميًا، بنسبة 0.467% تليها السعودية في المركز 14 عالميًا بنسبة 0.421%، والسودان الثالثة عربيًا و17 عالميًا بنسبة 0.365%.

أما ليبيا فقد احتلت المركز الرابع على المستوى العربي، و18 عالميًا، حيث تبلغ مساحتها مليوناً و750 ألف كيلومتر مربع بنسبة 0.345% من مساحة سطح الأرض.

وكانت 7 دول هي من تخطت نسبتها الـ1% وهي روسيا، أنتاركتيكا، كندا، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل وأخيرًا أستراليا.

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