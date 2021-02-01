وزير خارجية سلوفاكيا: تحديات جمّة أمام كوبيش في ليبيا

التقى المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، يان كوبيش، وزير خارجية سلوفاكيا، إيفان كورتشوك، اليوم الاثنين، وهو أول لقاء بين المسؤولين منذ تعيين كوبيش في منصبه الجديد.

وقال كورتشوك في تويتر، إن أمام كوبيش تحديات جمّة خلال عمله في ليبيا، معرباً عن تطلعه للتعاون المستقبلي المشترك معه.

وكان كوبيش أعرب عن تطلّعه لدعم الجهود الليبية المبذولة لتقدّم الحوارات السياسية، التي تدعمها الأمم المتحدة.

وأضاف كوبيش في برقية أرسلها إلى وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد سيالة، أن “مواصلة هذه الجهود من شأنها أن تصل بليبيا إلى مسار السلام والوحدة الوطنية”.

وجاءت تصريحات المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا؛ ردًا على برقية “سيالة”، التي هنّأ فيها المبعوث، بتوليه المنصب الجديد.

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