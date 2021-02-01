خير الله: الحق في التعبير والتجمع لابد أن يكون مكفولا في الدستور

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 February, 2021

أكد المرشح للمجلس الرئاسي علي خير الله أن الحق في التعبير والتجمع لابد أن تكون مكفولا في الدستور الذي سنحتكم جميعا له.

وقال خير الله في كلمته أمام أعضاء ملتقى الحوارالسياسي إن رؤيته للحل في ليبيا تتمثل في عمل ميثاق وطني شامل قائم على وقف النزوح وتجريم تسييس دور المدن والقبائل مشددا على بذل الجهود لتقوية الدولة عبر توحيد المؤسسات ودعم الانتخابات فنيا ولوجستيا وسياسيا.

وشدد على أهمية المصالحة للوصول بليبيا للأمن والاستقرار وتيسير حياة الناس والعمل مع كل الجهات وتوحيد المؤسسات للوصول للدولة الديمقراطية مبينا أن

ولفت خير الله إلى أن المهجرين ظاهرة خطيرة يجب معالجتها بالمصالحة مع أولياء الدم مضيفا أن المسجونين خارج السلطة القضائية يجب العمل على حل مشكلتهم

وأشار خير الله إلى أن العلاقة بين المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء تكاملية فدور المؤسستين لا يمكن فصلهما