متقاعدو بني وليد يطالبون بتسوية مخصصاتهم وفق القانون

طالبت نقابة المتقاعدين في بني وليد صباح اليوم، في وقفة احتجاجية أمام مكتب الخدمات المالية بالمدينة، بتخصيص مبلغ 500 مليون دينار لتسوية جزء من مخصصات المتقاعدين وفقا لقرار المجلس الرئاسي رقم 377 لسنة 2019، كما طالبوا بتفيذ قرار التأمين الصحي ومنحة الزوجة وعلاوة الأبناء التي تم إيقافها منذ سنوات.

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