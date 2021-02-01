عمر بوشريدة: يجب إنجاز قانون انتخاب جديد وتحقيق مصالحة وطنية

شدد المرشح لعضوية المجلس الرئاسي الجديد، عمر بوشريدة على ضرورة انجاز القانون الذي سيجري على أساسه تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك في كلمته أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي استأنف اليوم الاثنين أعماله في جنيف برعاية لعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال بوشريدة لأعضاء الملتقى «يجب إنجاز قانون انتخاب جديد وتحقيق مصالحة وطنية بين الليبيين، وعلينا استعادة هيبة الدولة المستباحة.. والابتعاد عن التدخلات الأجنبية»، معتبرة أن «هناك التزام أخلاقي بمدة الفترة الانتقالي وعلينا استغلال الضغط الدولي للالتزام بها».

وأكد بوشريدة أن ليبيا لديها «موارد بشرية هامة لكنها غير مستغلة»، داعيا إلى «الاهتمام بالمرأة والشباب» لأنهم مكون أساسي في المجتمع الليبي.

كما شدد بوشريدة على ضرورة «يجب تفعيل قانون العفو العام وإيجاد صندوق لجبر الضرر للمُهجّرين والنازحين»، معتبرا أن هذا القانون الذي أقره مجلس النواب قادرا على معالجة هذا القضية.

ورأى المرشح لعضوية المجلس الرئاسي عن المنطقة الجنوبية أنه «لا مكان لانتهاك حقوق الإنسان عندما تكون سلطة القانون فعّالة والسلاح بيد الدولة».

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