السعيدي: بعض مرشحي المجلس الرئاسي لديهم جرائم جنائية

اتهم عضو مجلس النواب علي السعيدي اليوم الاثنين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعدم الحياد تجاه ملف الترشح للمناصب التنفيذية بالحكومة المؤقتة.

وقال السعيدي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن البعثة الأممية غير منصفة في فتحها باب الترشح على مصراعيه؛ لأن بعض هذه الشخصيات لديها جرائم جنائية مخلة بالشرف.

وعبر عضو مجلس النواب عن أسفه لترشح مسؤولي حكومة الوفاق وقادة مليشياتها للسلطة التنفيذية، ما يبرهن -بحسب قوله- على كذبهم حين ادعوا أنهم يريدون دولة مدنية تبنى على التداول السلمي للسلطة.

وأكد السعيدي أن الخيارات مفتوحة على مصراعيها، فالكل يريد الحل السياسي الذي يخدم مصالحه، مشيرًا إلى أن هذا المبدأ الأناني يهدد بنسف كل ما وصلت إليه البعثة الأممية حتى الآن.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت، أول من السبت، قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء، بعد أسبوع من تلقي الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية، والتي انتهت الخميس الماضي.

وضمت القائمة المعلنة 21 متنافسا على منصب رئيس الحكومة و24 متنافسا على منصب رئيس المجلس الرئاسي، أبرزهم المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري، ومحمد الحافي رئيس المجلس الأعلى للقضاء.