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السعيدي: بعض مرشحي المجلس الرئاسي لديهم جرائم جنائية

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اتهم عضو مجلس النواب علي السعيدي اليوم الاثنين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعدم الحياد تجاه ملف الترشح للمناصب التنفيذية بالحكومة المؤقتة.

وقال السعيدي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن البعثة الأممية غير منصفة في فتحها باب الترشح على مصراعيه؛ لأن بعض هذه الشخصيات لديها جرائم جنائية مخلة بالشرف.

وعبر عضو مجلس النواب عن أسفه لترشح مسؤولي حكومة الوفاق وقادة مليشياتها للسلطة التنفيذية، ما يبرهن -بحسب قوله- على كذبهم حين ادعوا أنهم يريدون دولة مدنية تبنى على التداول السلمي للسلطة.

وأكد السعيدي أن الخيارات مفتوحة على مصراعيها، فالكل يريد الحل السياسي الذي يخدم مصالحه، مشيرًا إلى أن هذا المبدأ الأناني يهدد بنسف كل ما وصلت إليه البعثة الأممية حتى الآن.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت، أول من السبت، قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء، بعد أسبوع من تلقي الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية، والتي انتهت الخميس الماضي.

وضمت القائمة المعلنة 21 متنافسا على منصب رئيس الحكومة و24 متنافسا على منصب رئيس المجلس الرئاسي، أبرزهم المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري، ومحمد الحافي رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الموضوع ـ عبارة عن أطماع مصرية اقتصادية ـ للتدخل في شئون للمؤسسات الليبية لتغطية ديونهم ومحاولة تخصيص القطاعات العامة التي بُنيت بعرق ودماء الأشتراكيين العرب والشعوب المكافحة وتخصيصها لأفراد الجيش – وتسريح الموظفين والعاملين في هذه المؤسسات بل وإتهامهم بالأرهاب ـ كما حصل في مؤسسات مصر التي اسسها جمال عبد الناصر , وخصصت لأفراد لايريدون أن يتعرضوا للمحاسبة وتحمل المسؤليةلتوفير العمل لهم ـ وهذا واضح من الاسلوب الذي يقصي الرأي الشعبي – ومحاولة طرح أسئلة مركبة للأدارات الليبية .

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  • ان يكون للمترشحين سوابق جنائيه وجرائم مخله بالاداب هذا ما تبحث عنه الأقوي الغربيه فملفات الفساد مهمه لها حتي تساومه بها لاحقا ويكون طوعا لها يأخذ الأمر منها وينفذ علي هذا الشعب الغلبان ففي كل مره ان هو حاول ان يستقيم في قرارته الداخليه سيلوحوا له بملفاته مالم يعطي عقود مشاريع او اي تسهيلات في بلاده

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