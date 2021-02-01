عقيلة صالح يصر على الترشح للرئاسي بالمخالفة للقانون

يصر رئيس مجلس النواب الحالي عقيلة صالح على الترشح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا رغم مخالفة ذلك الصريحة لنص القانون.

وتنص المادة 177 من قانون مجلس النواب على عدم أحقية أي عضو في المجلس في الترشح لمنصب رئيس الوزراء أو الوزير أو اختياره لأي منصب حكومي، كما لا يجوز أثناء عضويته أن يكون عضوا في لجان أو مجالس شركات أو مؤسسات أو أجهزة عامة أو استشارية.

وإن كان الترشح لمنصب حكومي هو مخالف بالقانون بالنسبة لأعضاء مجلس النواب فإن الأمر يزداد فداحة بالنسبة لرئيس المجلس المعني الأول بتطبيق القوانين وسنها.

وكان عقيلة صالح اعتزم الترشح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي قد نفى في تصريح إعلامي تقديمه استقالته من منصبه لتصبح مسألة ترشحه للمنصب مخالفة جسيمة وضربا بعرض الحوائط لكل القوانين التي يفترض أن يكون مجلس النواب الحامي لها من أي خرق لا أن يتولى رئيس المجلس مخالفة تلك القوانين بنفسه طمعا في منصب سياسي.

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