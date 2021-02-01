وصول 10 آلاف كيس دقيق إلى صندوق موازنة الأسعار في طبرق

أكد مراقب الاقتصاد في بلدية طبرق، محمود عبدالحق وصول 10 آلاف كيس من الدقيق المدعوم، صباح اليوم الاثنين، إلى مخازن صندوق موازنة الأسعار في البلدية.

وقال عبدالحق في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن كميات الدقيق التي وصلت إلى البلدية مقدمة من وزارة الاقتصاد بالحكومة الموقتة وسيجري توزيعها على المخابز بواقع 100 كيس لكل مخبز.

وأضاف عبدالحق أن الدقيق مدعوم وخرج من مراقبة اقتصاد طبرق بقيمة 17 ونصف دينار مضاف عليها قيمة التحميل ليبقى الإجمالي 20 دينار للكيس، مطالبا المخابز بالالتزام بالتسعيرة المقررة وهي عشرة قروش للرغيف.

وذكر عبدالحق أن عدد المخابز الموجودة ببلدية طبرق قرابة 155 مخبزا، منوها إلى أنه سيجري استثناء المخابز المخالفة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا